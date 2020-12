Meine chronische Krankheit wurde nur ernst genommen, als ich noch mager war

Ich war damals schon seit Jahren untergewichtig, was durch die Krankheit nur schlimmer wurde; irgendwann bildeten sich nämlich Löcher in meiner Darmwand, und mein krankes Organ konnte Nährstoffe nicht mehr so gut aufnehmen. Sprich: Ich konnte gar nicht zunehmen. Erst als mir der Dickdarm entfernt wurde, konnte sich mein Körper wieder holen, was er brauchte. Ganz so einfach war das aber nicht; zuerst musste mir ein künstlicher Darmausgang ( ein sogenannter „Stoma“ ) gelegt werden, der mir zwar das Leben rettete, aber weder emotional, geistig noch körperlich leicht zu akzeptieren war. Zehn Monate später folgte dann eine OP, bei der mein Dünn- mit meinem Enddarm verbunden wurde, wodurch ich wieder „normal“ aufs Klo gehen können sollte. Trotzdem würde ich mein Leben heute als alles andere als normal bezeichnen.