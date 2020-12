Ma maladie chronique n’a été prise au sérieux que lorsque j’étais mince

Lorsque j'étais en sous-poids, je me souviens que les gens m'encourageaient à manger de grosses portions. Ils me disaient que mon poids ne me "correspondait" pas. Ils me disaient que je devais prendre du poids parce que je n'étais plus moi-même. J'ai reçu une compassion et un soutien sans faille pour ma maladie intestinale. Lorsque je suis allée chez le médecin pour obtenir de l'aide, on m'a prise au sérieux. Des tests et des procédures étaient prévus dans les semaines qui suivaient les consultations. Maintenant que je suis grosse, c'est une autre histoire.