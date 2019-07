Question de la lectrice : On peut dire que jusqu’ici, je m’en sors plutôt pas mal côté carrière. Mais j’ai souvent l’impression de ne pas être à la hauteur, d'être une sorte d'imposteur. J’ai travaillé dur pour arriver là où j’en suis, mais je n'arrive pas à m'empêcher de penser que, tôt ou tard, mon boss va entrer dans mon bureau et « démasquer » mon incompétence avant de me virer. Je sais que ça peut sembler ridicule, et je suis consciente que ce qui doit changer, c’est surtout ma confiance en moi. Alors, si vous aviez quelques conseils à me donner sur comment me débarrasser de ce sentiment d’imposture et ce qu’il faut faire quand je commence à douter de moi, je vous en serais très reconnaissante.