So überwindest du dein Impostor-Syndrom

Wann immer du also an dir selbst zweifelst, solltest du diese Liste rausholen und dich an die großartige Arbeit, die du geleistet hast, erinnern. Ruf dir bestimmte Details ins Gedächtnis und versuch, in Erinnerung zu bringen, wie du dich in diesen erfolgreichen Momenten gefühlt hast. Selbstvertrauen ist kumulativ: Es basiert sowohl auf positiven als auch auf negativen Situationen. Denk an deine Misserfolge aus der Vergangenheit oder an die Fehler, die du gemacht hast (die uns allen unterlaufen): Was hast du daraus gelernt? Was hast du seither besser gemacht?