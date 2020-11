Charlotte stimmt mit Tessa überein. Ihr zufolge sei der Verlust indirekter Rückmeldung zum Großteil dafür verantwortlich, dass sich die Symptome vieler Menschen mit Impostor-Syndrom verschlimmern. „Bei Zoom-Gesprächen gehen wichtige Komponenten der Kommunikation verloren, was es schwer macht, unmittelbares Feedback zu erhalten. Online kann man nonverbale Signale nur eingeschränkt oder gar nicht erkennen oder deuten. Außerdem überträgt sich das Gemeinschaftsgefühl, das man als Teil einer Gruppe sonst hat, via Bildschirm einfach nicht.“ Hinzu kommt, dass es im Home-Office keine Gelegenheit für Anteilnahme, Kameradschaft und ungezwungene, beiläufige Interaktionen mit anderen gibt. „Du hast niemanden, mit dem du dich mal eben kurz austauschen kannst. Deshalb fühlst du dich schnell einmal einsam, fängst an, zu grübeln und paranoide Züge zu entwickeln. Unterhaltungen und Geplänkel mit Kolleg:innen lenken dich aber von Problemen ab und schaffen ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und Zusammenhalt. Beim Arbeiten von zu Hause musst du aber ohne all das auskommen. So entgeht dir eine Menge Zeit mit anderen, die, emotional gesehen, aber von enormer Bedeutung ist.“