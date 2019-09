„Was wiegst du?” ist so ziemlich die unverschämteste und irrelevanteste Frage, die man gestellt bekommen kann. Vor allem, weil die Kilogrammzahl einfach so gar nichts mit dem eigenen Wohlbefinden, der Gesundheit, geschweige denn der Schönheit eines Menschen zu tun hat. Und trotzdem posten aktuell tausende Frauen und Männer auf Instagram, was sie wiegen – bloß ohne Ziffern. Das #iweigh-Movement hat nämlich absolut nichts mit der Zahl auf der Waage zu tun. Hier geht es um das Innere.