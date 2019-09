Sabrina wurde als Baby nicht getauft, sie sollte sich selbst aussuchen können, ob und an wen sie glaubt – als sie ein Praktikum in Tel Aviv macht, verliebt sie sich in Land und Religion: „Ich habe das Hippie-Israel gesehen, welches niemals in den Medien gezeigt wird; die religiösen Seiten Israels. Ich hatte wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens. Und vor allem kam dieses Gefühl auf, ich war mir plötzlich ganz sicher: Das Judentum und ich, wir gehören zusammen.“