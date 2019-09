Diese frisch renovierten Räumlichkeiten wirken fast etwas steril. So könnte es in einer Schönheitsklinik für Prominente in Los Angeles aussehen. Alles in weiß und cremefarben. Organisch eingezogene, halb offene Wände. Eine Empore, Spiegel an den Wänden, historische Fresken an der Decke.