11 Anzeichen dafür, dass du schon einmal gelebt hast

Nicht umsonst gibt es den Glauben an ein Leben vor dem Leben in vielen Kulturkreisen. Vor allem im Buddhismus und im Hinduismus ist die Lehre von der Reinkarnation weit verbreitet. Vor allem Hinduisten gehen davon aus, dass die Seele unsterblich ist und von einem Körper in den nächsten wandert. Folglich erinnern sich laut dieser Lehre Menschen, die wiedergeboren wurden, immer ein wenig an ihr altes Leben.