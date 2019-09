Und warum entspricht die Textilbotschaft des Ministeriums deinen Werten?

Es ist aus verschiedenen Gründen wichtig, dass wir uns bewusst machen, was wir tragen. Die Haut ist unser größtes Organ und wenn wir die mit Giftstoffen einhüllen, tut das unserem Körper nicht gut. Und wir haben ja nur diesen einen. Mir fällt auch dieser Gestank auf von billigen Kleidern, die man sich im Geschäft kauft. Das kann doch nicht gesund sein, oder? Also: Auf meine Haut gehört gutes Material. Das ist die gesundheitliche Komponente. Und die ethische bezieht sich auf die Frage, ob wir wirklich Kleidung tragen wollen, bei deren Herstellung Menschen ausgebeutet werden. In Deutschland haben wir so lange für faire Arbeitsbedingungen gekämpft, dafür dass Frauen gleichberechtigt werden, dass wir für unserer Arbeit entsprechend entlohnt werden – ist es nicht total absurd, dass wir Missstände in anderen Ländern dann einfach so hinnehmen? Warum hört unser Sinn für Gerechtigkeit an der Grenze auf?