Wir fliegen also nach Kebri Dahar in die Somali Region. Hier ist es nach der letzten schweren Hungersnot in 2011, 2015 und 2016 erneut zu extremer Dürre gekommen. Aktuell sind in Äthiopien rund 18 Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfen angewiesen. 30 Millionen Euro hat das Entwicklungsministerium seit 2015 für Projekte von Unicef gegen die Dürre bereitgestellt, 45 Millionen Euro für das Welternährungsprogramm. An der somalischen Grenze besuchen wir also die Yu'ub Siedlung, die aus 1.132 Haushalten besteht. Wenn man hier von Haushalten spricht, sind Zelte und Notunterkünfte gemeint. 85 Prozent der Bewohner (hauptsächlich Flüchtlinge aus Somalia) sind Frauen und Kinder. Aus Tüchern und Ästen haben sie ihre vorübergehende Behausungen gebaut. Ein Kontrastprogramm zu den modernen Industrieparks in Addis Abeba.