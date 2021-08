So muss Networking nicht unangenehm sein

Ein guter Anfangspunkt ist es, dir vor Augen zu führen, dass deine Gesprächspartner:innen auch bloß Menschen sind. Wenn du dir klarmachst, dass die andere Person vielleicht genauso nervös ist wie du, kann das den Druck etwas mindern. Der Rest ist eine Frage von Rücksicht und einer strategischen Herangehensweise, also Verhaltensweisen, die du auch in anderen Situationen anwenden würdest. Im Folgenden bieten wir dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit du das Meiste aus jeder Networking-Erfahrung herausholen kannst – auch wenn es nicht unbedingt deine Lieblingsbeschäftigung ist (was alles andere als eine Seltenheit darstellt).