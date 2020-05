Zoom Fatigue: Warum sind Video-Calls stressiger & ermüdender als IRL-Treffen?

Bernie Hogan vom Internet Institute der Oxford University geht es ähnlich wie mir. Als ich ihm von meinem Abend berichtete, antwortete er: „Ich war am Wochenende auf einem Zoom-Rave. Es hat Spaß gemacht, aber es war irgendwie auch echt anstrengend“. Bernie meint, Video-Calls sind eine besondere Herausforderung, weil du dich nicht nur gut darauf vorbereiten musst, sondern auch währenddessen einiges beachten musst. Sollst du dich beim Videotelefonieren an den Esstisch oder aufs Sofa setzen? Wo ist das Licht am besten? Ist es in Ordnung, wenn man im Hintergrund Familienfotos an der Wand siehst? Sollst du dich vor dem Call extra umziehen und schminken? Was, wenn dein Kind mitten in einem wichtigen Business-Meeting ins Zimmer gerannt kommt? Oder der Paketbote klingelt? Oder dich deine Mutter anruft? Wie reagierst du dann? Sowohl für private als auch für berufliche Video-Calls ergeben sich ganz neue Herausforderungen. Und weil die ganze Situation immer noch relativ neu für uns ist, gibt es auch noch keine klaren (gesellschaftlichen) Regeln dafür. Im Vergleich zu echten Treffen musst du jetzt viel mehr Entscheidungen treffen und das kann einen ganz schön unter Druck setzen und stressen. Dinge, die früher für uns entschieden wurden – also zum Beispiel in welchem Setting ein Meeting stattfindet, wie der Konferenzraum eingerichtet und beleuchtet ist, welche Getränke es gibt etc. – liegen jetzt in unserer Hand. Also machen wir uns vor und während des Video-Calls viele Gedanken. Aber wir müssen ja auch zuhören und aktiv teilnehmen. Das alles gleichzeitig zu tun, ist natürlich ermüdend, so Hogan.