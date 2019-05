Körpersprache: Darauf solltest du bei Vorstellungsgesprächen achten

Die Frage, wann du bei deinem Kennlerngespräch auftauchen solltest, spaltet die Geister: Manche sagen, du solltest lieber etwas zu früh als zu spät dran sein, andere meinen, es ist besser nur pünktlich, statt zu zeitig aufzukreuzen. Traci vertritt den zweiten Standpunkt, denn wenn du vor dem Interview zu viel Zeit überbrücken musst, greifst du bestimmt irgendwann zum Handy und das ist keine gute Idee. „Du bringst dich damit in eine Situation, in der du alles andere als selbstbewusst und interessiert wirkst“, so Brown. Am allerbesten ist es, zu stehen, wenn dich deine*n zukünftige*n Chef*in zum ersten Mal sieht. Dadurch kannst du einen starken ersten Eindruck hinterlassen.