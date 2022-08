Ich hasse erzwungenen „Spaß“ am Arbeitsplatz

Erzwungener Spaß hingegen kann uns sogar zurückhalten. Viele von uns wurden durch die Pandemie dazu gezwungen, uns mehr mit unserem Leben außerhalb der Arbeitszeiten zu beschäftigen und zu hinterfragen, was uns eigentlich wirklich glücklich macht. In der burnout-geplagten Post-Girlboss-Kultur ist es uns daher umso wichtiger geworden, unsere Arbeit von unserer Identität zu lösen. In anderen Worten: An manchen Tagen wollen wir unsere Arbeit einfach so schnell wie möglich abhaken, um früh nach Hause fahren zu können – zu unserem echten Leben. Und wie auch eine Studie der Harvard Business School beweist, kann es zu einer gesteigerten Zufriedenheit führen, die Arbeit ohne Unterbrechungen zu Ende führen zu können. Bei der Umfrage von 2016 gaben Angestellte an, sich an den Tagen am glücklichsten zu fühlen, an denen sie sich ungestört auf eine wichtige Aufgabe konzentrieren und darin gut vorankommen konnten.