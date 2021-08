Nach den Lockdowns gab ich Online-Dating eine weitere Chance & das kam dabei raus

Da ich bei meinem älteren Vater wohnte, kamen Treffen in natura für mich nicht in Frage. Deshalb musste ich meiner Kreativität in Sachen Social-Distancing-Verabredungen freien Lauf lassen: Ich hatte virtuelle Filmabend-Dates, verabredete mich zu Spaziergängen via FaceTime oder schaute mir mit meinem Date dieselbe Comedy-Show via Zoom an, was etwas Abwechslung in mein sonst langweiliges Lockdown-Leben brachte. All diese Verabredungen verliefen komplett ohne Drama und Gedanken à la: „Wo führt das Ganze hin?“ Unsere Lebensumstände waren einfach viel zu ungewiss, um zu weit vorausdenken zu können.