Bin ich noch dieselbe Person wie vor der Pandemie?

Letztes Wochenende wachte ich nach einen Abend mit Freund:innen in einer Bar zum ersten Mal nach geraumer Zeit mit einem höllischen Kater auf. Mein Kopf tat furchtbar weh und ich hatte einen Bärenhunger. Ich hörte ein Klingeln in den Ohren, denn diese waren offensichtlich nicht mehr daran gewöhnt, von so vielen Menschen umgeben zu sein: Alles fühlt sich nun ganz anders an. Ich fing an, mich zu fragen: „War das Leben draußen immer schon so laut – oder ist es schlimmer geworden? Wie ist es möglich, von so vielen Menschen umgeben zu sein, so viel zu reden und am Ende bloß so wenig zu sagen?“