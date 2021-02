Lasst Single-Frauen doch wütend sein

Die einzigen zwei Bewältigungsmechanismen, die mir als alleinstehende Frau jemals dabei geholfen haben, mich besser zu fühlen, sind folgende: Erstens habe ich erkannt, dass es völlig in Ordnung ist, Single zu sein. Meine Schamgefühle oder Traurigkeit in Bezug auf meinen Single-Status haben mit gesellschaftlichen Einflüssen zu tun – nicht mit dem, was ich in meinem Inneren tatsächlich denke oder fühle. Und zweitens: Es kann schon passieren, dass ich wütend werde. Ich erkenne an, dass das, was mir und Frauen in meiner Situation passiert, nicht richtig oder fair ist und nicht etwas ist, das wir beschönigen müssen, um ja nicht sauer rüberzukommen. Das bin ich halt nun mal: wütend. Und ich habe jedes Recht dazu.