Im Sommer vor ein paar Jahren erwischte ich mich plötzlich dabei, wie ich mittelmäßigen Sex mit einem mittelmäßigen Typen hatte, den ich erst kurz zuvor getroffen hatte. Beim Verlassen einer Party war ich ihm aufgefallen. Er lud mich auf einen Drink ein und überzeugte mich im Gespräch.



Wir verstanden uns unfassbar gut - sprachen über Filme und Reisen - und ich betrachtete die Nacht als Riesenerfolg, auch wenn der Sex nicht gerade überwältigend war. Er erzählte mir seine Geschichte. Er kam aus Brasilien und war für die Dreharbeiten zu einem Film für ein paar Wochen in New York. Obwohl die körperliche Chemie zwischen uns nur solala war, hatte ich fest vor, während seines Aufenthalts in New York mit ihm in Kontakt zu bleiben.



Am nächsten Morgen hatten wir wieder Sex. Nur, dass dieses Mal das Kondom versagte. Eine Wolke aus Angst senkte sich über mich. Mir graute es vor all den Unannehmlichkeiten der Pille danach, ganz zu schweigen von der Panik vor potentiellen Krankheiten, immerhin war mir der Mann praktisch fremd.



Ich begann ihn auszufragen, in der Hoffnung, dass mir das etwas Beruhigung verschaffen würde: „Wann hast du dich das letzte Mal testen lassen?“ - „Verhütest du normalerweise?“ - „Bei all deinen Partnerinnen, jedes einzelne Mal?“



Er versicherte mir, dass es keinen Grund zur Sorge gäbe, aber ich war nicht überzeugt und ziemlich aufgebracht. Ich hörte nicht auf, meine Angst in einem Schwall weiterer Fragen an ihm auszulassen: „Aber wie sicher bist du? Bist du wirklich, wirklich sicher?“ – „Du weißt, dass du sauber bist?“



„Ja“ antwortete er. „Ich bin sicher.“ Und dann, nach einer kurzen Pause, erwähnte er: „Ich bin verheiratet.“



Plötzlich wirkte er verlegen, fast schon scheu. Er erzählte mir von seiner Frau daheim in Brasilien - zum Glück gab es keine Kinder, von denen er mir hätte erzählen können. Das mit seiner Ehe eröffnete er mir jedoch nicht in dem Versuch, die ganze Sache abzubrechen.



Tatsächlich machte er sehr deutlich, dass er immer noch Interesse daran hatte, unsere sexuelle Beziehung weiterzuführen. Ich kann nur annehmen, dass er entschieden hatte mir vor der Einladung nichts von seiner Ehe zu erzählen, weil das seine Chancen auf Sex wesentlich verringert hätte. Ich fühlte mich manipuliert und war verärgert.