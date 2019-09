Das sind die besten Karaoke-Lieder aller Zeiten

Es gibt ein paar Sachen, die die Menschheit zuverlässig in zwei Lager spalten. Die einen lieben sie, die anderen hasse sie, dazwischen gibt es eine gähnende Leere. Lakritze gehört dazu, genauso wie Achterbahnfahrten, Koriander und Til Schweiger-Filme. Bei kaum einem Thema scheiden sich die Geister jedoch derart heftig wie bei Karaoke. Mit einer Gruppe angetrunkener Erwachsener in einen abgedunkelten Raum zu gehen, in dem reihum alle unter Beweis stellen, dass sie 1. keinen Musikgeschmack haben und 2. nicht singen können, ist für die einen schlimmer als eine Wurzelbehandlung, für die anderen die schönste Samstagabendbeschäftigung, die sie sich vorstellen können.