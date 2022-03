Bist du ein soziales Chamäleon & wie beeinflusst das dein Leben?

„Ein Hauptmerkmal von [Autismus] ist die Schwierigkeit, soziale Nuancen zu verstehen und zu wissen, wie man sich während bestimmter sozialer Interaktionen zu verhalten hat, was sich in welcher Situation gehört und was nicht“, erklärt Spillane. „Menschen mit Autismus imitieren oft einfach, was andere tun, um nicht negativ aufzufallen und so zu lernen, was angebracht ist und was nicht.“