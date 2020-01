Hier fängt das Problem aber erst an: Ich weiß eigentlich sehr genau, welche nonverbalen Zeichen eine Frau aussendet, wenn sie von einer Person angetan ist. Wie sie den Kopf zur Seite legt, wie sie mit ihrem Haar spielt, wie sich ihre Pupillen weiten und so weiter, und so fort. Unzählige YouTube-Videos, WikiHows, Psychologie-Ratgeber und genaue Beobachtungen an der Bar bildeten mich zu einem regelrechten FBI-Verhörspezialisten aus. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist das alles übertrieben oder schlicht falsch. Was weiß ich schon. Aber immerhin, wieder so ein Thema, mit dem ich mich stundenlang auseinandersetzen kann.