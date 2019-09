Seien wir mal ehrlich: Wenn du traurig bist, dann hilft am schnellsten Essen. Und zwar Lieblingsessen. Leibgerichte, die du schon als Kind geliebt hast. Oder etwa ein riesiger Becher Eis. Hin und wieder lässt sich dieses Level an Gemütlichkeit und Kompensation aber auch mit gutem Entertainment erreichen. Aber was ist mit den Momenten, in denen du gar nicht aus deinem emotionalen Loch raus, sondern doch lieber noch ein Weilchen in Welt- und Herzschmerz schwelgen willst?