13 Psycho-Dramen, die du so schnell nicht vergessen wirst

We Need To Talk About Kevin (2011)



Der Film wird mithilfe von Flashbacks erzählt. Eine Mutter (Tilda Swinton) reflektiert ihre schwierige Beziehung mit ihrem mittlerweile inhaftierten Sohn Kevin (Ezra Miller), der für einen brutalen Gewaltakt in seiner Schule verantwortlich ist. Hätte sie ahnen können, wozu er fähig ist? Ist es vielleicht sogar ihre Schuld, was aus ihm geworden ist?