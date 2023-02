Ich lasse mich nicht (mehr) auf meine Hauterkrankung reduzieren

„Dich selbst zu akzeptieren und dich über all das zu freuen, was dir an dir selbst und deinem Leben gefällt, ist unheimlich hilfreich, um dich selbst schätzen zu lernen. Es ist schon schwer genug, in unserer Welt zu leben; das wird nicht leichter, indem du dich selbst niedermachst. Höre in dich hinein und folge dem, was dich glücklich machst. Darin solltest du deine Energie investieren.“