Wie mir meine Tattoos beim Coming-Out geholfen haben

Damals war ich noch in einer Langzeitbeziehung mit einem Mann. Bisexuelle Menschen wie ich fühlen sich oft von beiden Communitys, mit denen sie sich identifizieren, isoliert und nicht ernst genommen . Ich hatte das Glück, einen Partner an meiner Seite zu haben, dem ich vertraute und der mich unterstützte. Er war der Erste, dem gegenüber ich mich outete , und ist bis heute einer meiner stärksten Verbündeten. Mit seinem Support und meinem neuen sapphischen Tattoo traute ich mich, zum ersten Mal zaghaft an die Tür der queeren Community zu klopfen.