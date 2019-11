Daran knüpft die Annahme an, dass Bisexuelle ein ständiges Interesse an Dreiern mit aufgeschlossenen und abenteuerlichen Paaren haben, die sie am besten noch auf Tinder entdecken und vor Entzückung nicht an sich halten können. Nicht falsch verstehen, an Dreiern ist nichts verwerflich. Aber sobald das „bi“-Wort fällt, ist die Reaktion nur leider allzu oft eine Einladung für Sex zu dritt. Aber nein, ganz sicher nicht so. Bisexuelle bedeuten nicht die automatische Erfüllung aller erotischen Träume.