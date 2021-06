Wie drückst du deine Queerness mit deinem Style aus? 4 Menschen erzählen

Ich war schon immer ich selbst. In jedem Moment meines Lebens war jedes Outfit ein Experiment; was ich trage, definiert nicht meine trans Identität. Wenn ich im transparenten Kleid mit einem Tanga und Boots zu Lidl gehe, definiert das nicht meine trans Identität. Auch meine Jogginghose und mein Schlabberpulli definieren nicht meine trans Identität. All diese Kleidungsstücke sind für mich aber Zugänge zu meiner Weiblichkeit. Ich bin inzwischen definitiv aus meinem Schneckenhaus rausgekommen und nehme meine Outfits nicht mehr so superernst – es ist bloß Stoff. Trotzdem gibt es da immer den Überlebensaspekt der Looks zu bedenken, weswegen ich mich in Spiegeln genau auschecke und auch in Spiegelungen in der Öffentlichkeit jede Kurve und Silhouette meines Körpers überprüfe und versuche, ihn durch die Augen von Fremden und insbesondere Männern zu betrachten . Im Laufe der Jahre ist das immer schlimmer geworden; ich schätze, das liegt an der zunehmenden Transphobie und meiner eigenen Dysphorie.