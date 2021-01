„Ich vermisste meinen Bruder nicht“ – Wie es ist, eine trans Schwester zu haben

In den letzten vier Monaten fiel sie zwei transphoben gewalttätigen Angriffen zum Opfer. Als Konsequenz lebt meine ganze Familie in Angst. Wir fürchten uns rund um die Uhr davor, dass eines Tages ein Anruf kommt, dass es an der Tür klopft, dass die Polizei mit uns sprechen muss. Und diese Angst ist nicht unbegründet: Trans Menschen sterben oft deutlich früher. Die durchschnittliche Lebenserwartung einer trans Frau in den USA schwankt zwischen 30 und 35 Jahren. Und das liegt nicht nur an den schockierenden Zahlen der Morde an trans Menschen (2019 waren es offiziell weltweit 331 , doch ist die Dunkelziffer vermutlich unvorstellbar hoch), sondern insbesondere auch daran, dass das Suizidrisiko unter trans Jugendlichen fast sechsmal so hoch ist wie bei ihren cis Altersgenossen. Diese Zahlen lassen sich mit einer anderen erklären: Selbst in Deutschland gaben 58 Prozent aller befragten trans Personen in einer Studie der EU-Grundrechteagentur an, in den letzten zwölf Monaten diskriminiert oder belästigt worden zu sein. Kurz gesagt: Eine trans Identität sorgt in mehr als der Hälfte aller Fälle für Nachteile im Alltag – und kann manchmal sogar tödliche Konsequenzen mit sich ziehen.