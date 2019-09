Dr. Jess Ting ist Chef der Chirurgie am Center for Transgender Medicine and Surgery in New York City und weiß, dass die Entfernung maskuliner Gesichtszüge, die international als FFS (kurz für Facial Feminization Surgery) bekannt ist, für viele Patient*innen „lebensverändernd ist und ihre Welt im positiven Sinne auf den Kopf stellt“. Er ergänzt: „Wenn deine äußere Erscheinung und deine körperlichen Charakteristika von der Geschlechtsidentität, die du lebst, abweichen, wirst du schnell zur Zielscheibe von Diskriminierung, Hass, Gewalt, Hänseleien und Spott.“