7 Klischees, die Bisexuelle nicht mehr hören können

Trotz all der Fortschritte, die wir als Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben, gucken die meisten Menschen einen noch immer wie ein Auto an, wenn man erklärt, dass man sich nicht nur zu einem Geschlecht hingezogen fühlt. Man fühlt sich einfach zu beiden hingezogen, das eine Geschlecht schließt das andere nicht aus.