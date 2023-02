7 Weisheiten einer Star-Kosmetikerin für schönere Haut

Keren kennt sich in der Hautpflege gut aus – besser als die meisten anderen und sie ist so gefragt, dass sie demnächst das Band für ein vierstöckiges, hochmodernes Schönheitszentrum in Notting Hill (Londons wohl begehrtester Postleitzahl) durchschneiden wird. Für eine Hautpflegespezialistin, die neu in der Stadt ist, ist das keine Selbstverständlichkeit. Bereits vor der großen Eröffnung im nächsten Monat hat sie eine ganze Reihe neuer Kund:innen in Aussicht.