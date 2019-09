Was sollte man beachten, bevor man einen Termin für ein Facial vereinbart?



Zuerst sollte man eine Hautanalyse bei einer/m Dermatogen/in oder einer/einem Fachkosmetiker/in durchführen lassen. Dabei findet man zuerst heraus, welcher Hauttyp man ist und was das größte Problem ist. Dann wird analysiert, was man bisher für die Haut tut, wie die Lebensumstände sind und ob die bisherige Pflege geeignet ist. Nebenbei erkennt man, welche Präferenzen es gibt. Ob es zum Beispiel eher in die natürliche Richtung geht, z.B. mit Dr. Hauschka, oder eher in den High-Tech-Bereich mit La Prairie. Dann wird erörtert, was man sich von einer Behandlung wünscht und wie die Möglichkeiten sind. So kann das Facial perfekt abgestimmt werden.