Hautpflege im Winter: 3 Skincare-Tipps, die du bei kaltem Wetter befolgen solltest

Zuallererst gilt immer: Einmal die Tiefenreinigung, bitte! Ein guter Cleanser gehört fest zu jeder Morgen- und Abendroutine. „Cleanser regulieren den pH-Wert deiner Haut, wodurch die Oberfläche repariert wird“, erklärt Tom. Das ist wichtig, wenn du deine trockene Haut wieder auf Vordermann bringen willst. Noch dazu entfernt ein Cleanser Dreck, Sonnenschutz und Talg aus der Haut und sorgt dadurch für freie Poren, in die deine Skincare-Produkte danach umso besser eindringen können. Wenn deine Haut aktuell zur Maskne neigt, rät Tom dazu, am Nachmittag eine schnelle Gesichtsreinigung einzulegen. Dafür eignen sich sanfte Cleanser am besten, wie zum Beispiel der CeraVe Hydrating Cleanser (10,95 €), dessen alkalischer pH-Wert die Haut nicht angreift. Auch empfehlenswert: das Antioxidant Cleansing Jelly von The Organic Pharmacy (49,95 €), das bei Wasserkontakt milchig-weich wird, oder die besonders sanfte Dr. Hauschka Gesichtswaschcreme (11,19 €).