3 astuces à appliquer dans votre routine beauté pour affronter l’hiver

Le nettoyage doit être le pivot de votre routine du matin et du soir. "Le nettoyage a pour effet de normaliser le pH de la peau, ce qui contribue à réparer la barrière cutanée", ce qui permet d'éviter les peaux sèches et irritées. Cela permet également d'éliminer la saleté, la pollution, le SPF et le sébum, et donc de déboucher les pores et d'aider les ingrédients de soin que vous appliquez à pénétrer davantage, afin que vous tiriez le meilleur parti de vos produits. Si votre peau est susceptible au maskné, Tom suggère d'intégrer un nettoyage rapide du visage dans votre routine de l'après-midi en utilisant un nettoyant doux, tel que la crème lavante hydratante de CeraVe (7 €) , qui est légèrement alcalin et ne décapera pas la peau. Essayez également la gelée nettoyante antioxydante de The Organic Pharmacy (48,50 €) , qui se transforme en un lait soyeux au contact de l'eau, ou la très douce crème purifiante de Dr Hauschka (16,30 €)