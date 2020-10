Maskne: Sind Seidenmasken besser für die Haut? Das sagt ein Dermatologe

Wichtig ist laut Dr. Sobel jedoch das Thema Maskenhygiene: „Wasche deine Maske nach jedem Gebrauch und achte darauf, dass sie komplett trocknet, bevor du sie das nächste Mal aufsetzt. So kannst du Hautunreinheiten am besten vermeiden.“ Die anderen Maßnahmen zur Eindämmung von Corona (Abstand, Hände waschen, Hust-Etikette und Co.) erkläre ich dir an dieser Stelle nicht noch mal, denn die hast du hoffentlich längst verinnerlicht – genauso wie den Fakt, dass Masken nicht dem Selbstschutz dienen, sondern dem Schutz anderer Menschen.