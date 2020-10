Covid-19 : le masque en soie serait meilleur pour la peau selon un expert

L' Organisation mondiale de la santé (OMS) répertorie actuellement une poignée de différents types de masques faciaux recommandés. Elle indique que les masques médicaux (masques jetables, souvent bleus, généralement portés par les professionnels de la santé) doivent être portés par les personnes souffrant de maladies sous-jacentes et les personnes de plus de 60 ans. Les masques en tissu sont connus sous le nom de masques non-médicaux et l'OMS indique qu'ils doivent être portés par les personnes qui ne présentent pas de symptômes de la COVID-19 dans les endroits indiqués par le gouvernement (comme les lieux publics fermés, au travail, dans les rues de certaines villes...) ou dans les cas où il n'est pas possible de respecter la distanciation sociale. Ils sont particulièrement importants si vous êtes en contact étroit avec des personnes, par exemple dans les transports publics ou lors de vos achats au supermarché, et doivent recouvrir la bouche et le nez pour être efficaces.