Ich persönlich glaube, der Wert deiner Kosmetika ist am besten daran messbar, wie oft und wie du sie nutzt. Ein Serum für 150 Euro ist komplett wertlos und überteuert, wenn du es in deinem Badezimmerschrank einstauben lässt. Genauso sinnlos ist es täglich Gesichtsmasken und Haarkuren aufzutragen, wenn du sie nicht richtig einwirken lässt. Bestimmte Produkte meiner Beauty-Routine existieren im Grunde nur, damit ich mal eine Ruhepause in meinem Alltag habe. Solange ich meine Gesichtsmaske aufhabe, kann ich mich nur um mich und mein Wohlbefinden kümmern. Während dieser kleinen Me-Time-Momente nehme ich mir die Zeit, meine Gedanken zu ordnen, ohne mich mit ihnen direkt auseinandersetzen zu müssen. Manche Menschen haben den gleichen Effekt beim FIFA-Zocken, aber das ist nicht so meins. Ich weiß bis heute nicht so genau, was nun der Unterschied zwischen der Xbox und der Playstation ist. Aber gut.