Während nicht jedes von ihr verwendete Produkt für jedermann nachkaufbar ist, gibt es eins auf dessen Wirkung Kardashian schwört, das tatsächlich unter 10 Euro kostet: The Ordinary Retinoid 2 % Emulsion . Das Serum ist momentan überall ausverkauft – wahrscheinlich auch dem Post der Dreifach-Mama geschuldet – also stellt euch am besten eine E-Mail-Benachrichtigung ein, wenn es wieder zu haben ist. Das Produkt ist so effektiv und gleichzeitig pflegend, dass es auch bei den Refinery29 Beauty Innovator Awards in der Kategorie Skin Care absahnen konnte. Vielleicht reicht es ja also aus, sich dieses eine, Budget-freundliche Produkt aus der insgesamt etwa 1400 Euro teuren Kardashian-Pflegeroutine herauszupicken.