Mit ihrem nackten Körper ist Kim Kardashian bekannt geworden. Seit dem geleakten Sex Tape „Kim Kardashian Superstar” mit Exfreund Ray J aus dem Jahr 2007 hat sich viel geändert. Kardashian ist mittlerweile eine der berühmtesten Frauen der Welt, dreifache Mutter, verheiratet mit Kanye West, Schwester der jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt , Kylie Jenner, und Teil der wohl bekanntesten Reality-Show der vergangenen zehn Jahre, „Keeping up with the Kardashians”