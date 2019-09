Schaden die Kardashians anderen Müttern, indem sie ihre Nannys verheimlichen?

Keeping Up with the Kardashians guckend wähnen wir uns in dem Gefühl, einen umfassenden Blick in das Leben der Protagonisten zu erhaschen. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass es zur Natur der Reality Show gehört inszeniert und eigentlich und vor allem so gar nicht authentisch zu sein. Und doch sind es die Kardashians die, wie keine andere Doku-Soap-Familie zuvor, die Hüllen komplett fallen und uns an ihrem intimsten Privatleben teilhaben lassen. Es gibt kaum etwas wobei wir diese Familie nicht begleiten dürfen: Wir sehen sie essen, sich schminken lassen, Freunde treffen, schauen ihnen im Auto über die Schulter, sind bei Fotoshootings dabei, sehen sie streiten, weinen, sich vertragen, in den Urlaub fahren, durch die Clubs ziehen, mit ihren Kindern spielen, sich die Klatschpresse über sich selbst zu Gemüte führen, sehen sie sich gegenseitig hinter vorgehaltener Hand schlechtmachen und verfolgen sie bei der Entwicklung ihrer Apps, Make-up Linien oder neuesten Kollektionen. Und doch gibt es, wie Laura June vom New York Magazine in diesem interessanten Artikel zu bedenken gibt, einen besonders wichtigen Teil im Leben der Familie der vor allem durch seine Abwesenheit von unseren Bildschirmen auffällt: ihre Nannys.