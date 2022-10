Schadet es meiner Haut, wenn ich mein Gesicht mit einem Handtuch trockne?

Was ich ebenfalls oft höre, ist das Gerücht, ein Handtuch würde zu stark an deiner Haut reiben. Okay, das stimmt vielleicht, wenn du dein Gesicht daran so rubbelst wie ein Bär seinen Rücken an einem Baum; laut Dr. Jack gilt aber auch hier erstmal Entwarnung. „Ich glaube, dass die Haut widerstandsfähig genug ist, um ein wenig Reibung und ein sanftes Peeling vom Handtuch zu verkraften. Auch hier gibt es bisher keine Studien – und wird es vermutlich auch nie geben –, und letztlich ist das eine Meinungsfrage. Ich persönlich finde aber: Das macht überhaupt keinen Unterschied.“