Ernährung & schöne Haut: Wir räumen mit dem größten Irrglauben auf

„Nahrungsumstellungen sind in letzter Zeit besonders beliebt geworden“, sagt Dr. Paris Acharya, ästhetische Ärztin und Hautexpertin bei Waterhouse Young . „Vielleicht liegt es daran, dass viele von uns während des Lockdowns zugenommen haben (was völlig normal ist) oder am gestiegenen Bewusstsein für verschiedene Diäten.“ Es ist kein Geheimnis, dass der Stress zu Zeiten und die Angst vor der Pandemie auch unsere Haut in Mitleidenschaft gezogen haben. Da sind Hautunreinheiten und Ekzeme keine seltenen Hauptprobleme. „Das Problem daran, wenn wir uns auf die Ernährung konzentrieren“, sagt Dr. Acharya, „besteht darin, dass wir die Dinge bis zum Äußersten treiben können, was schlecht für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sein kann. Außerdem ist es irreführend, Ernährung allein als Mittel zu betrachten, um Haut zu bekommen, mit der eine Person zufrieden ist.“