Face-Mapping klingt sehr modern, stammt aber aus der traditionellen chinesischen Medizin und hat viele Anhänger. Diese Methode sieht die Ursache von Unreinheiten auf der Stirn in schlechter Ernährung. Pickel auf der Stirn deuten also auf die Aufnahme von zu vielen Toxinen, Fetten und ungesundem Zucker hin. Hier spielen auch unsere Guilty Pleasures mit hinein. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist nie verkehrt und in jedem Fall profitiert auch die Haut hiervon. Investiert also mehr Aufmerksamkeit in das, was ihr esst und verzichtet auf Convenience Food, schlechte Fette und zu viel Zucker und trinkt viel!