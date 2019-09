In meiner Indiephase war mein dichter Pony mein ganzer Stolz und irgendwie bekam ich es dann auch erstaunlich gut hin, ihn zu frisieren (Glätteisen, ahoi!). Im Nachhinein betrachtet ähnelt mein Erscheinen erschreckend dem eines Shetland-Ponys, aber damals sind schließlich irgendwie alle so herum gelaufen, von daher hat es gepasst. Ich glaube, der Wunsch nach einem ponyloses Dasein begann etwa zur Mitte meines Studiums. Nach einer Bingewatching-Session von Grey's Anatomy, einer Menge Weißwein mit anschließender Übernachtung bei meiner Freundin Lena berichtete selbige mir nämlich am nächsten Morgen, dass ich im Schlaf von einem Mittelscheitel gesprochen hätte. Der Wunsch hatte sich also in meinem tiefsten Ich verankert und so ließ ich wachsen.