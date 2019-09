Wir gehen analytisch an die Sache, denn um deinen Feind zu kennen, musst du wissen, was ihn antreibt, oder? Nun, was ist also die Ursache für Hitzepickel? Ich kann euch beruhigen und versichern, dass mangelnde Hygiene nicht der Grund ist. Hitzepickel, Experten nennen sie Miliaria cristallina oder Miliaria rubra. Beide entstehen, wenn wir schwitzen und der Schweiß keine Möglichkeit hat, zu verdunsten oder abzu. Die Folge sind verstopfte Schweißdrüsen, weshalb Miliaria oft auch unter den Achseln auftritt. Die kristalline Variante, also Miliaria cristallina, sind unmittelbar auftretende, mit klarer Flüssigkeit gefüllte Pickelchen, die meistens rasch nach dem Aufenthalt in der Sonne wieder verschwinden. Die etwas hartnäckigere Variante, Miliaria rubra, bedeutet, dass die Schweißdrüsen schon leicht entzündet sind, oft ist das umgebende Gewebe auch leicht rötlich und geschwollen. Beide Varianten sind absolut harmlos, aber unansehnlich.