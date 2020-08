Forscher*innen untersuchen: Kann Botox gegen Depressionen helfen?

Wenn ich das Wort “Botox“ höre, kann mein Gehirn nicht umhin, an Jennifer Coolidge in A Cinderella Story zu denken, die sagt: „Es ist das Botox! Ich kann erst in anderthalb Stunden Gefühle zeigen“. Doch wie es scheint, sorgt Botox nicht nur dafür, dass du mit deinem Gesicht keine Emotionen mehr ausdrücken kannst. Das Nervengift könnte auch einen Einfluss auf deine Gefühlswelt haben – zumindest sollen das Untersuchungen jetzt herausgefunden haben. In einer Studie, die in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurde, deuten die Forschungsergebnisse darauf hin, dass Botox-Injektionen in verschiedene Körperteile Depressionen lindern könnten.