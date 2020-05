Wie gefährlich ist es, den ganzen Tag zu sitzen & wie kannst du den Folgen vorbeugen?

Bewegung ist schön und gut, aber wenn du dich anschließend wieder mit krummem Rücken auf dein Sofa – oder noch schlimmer: auf dein Bett – hockst, hilft sie nur bedingt. Egbogah empfiehlt deswegen, sich einen ordentlichen Arbeitsplatz einzurichten und der besteht aus einem ordentlichen Tisch (nein, Sofatisch und Laptophalter sind keine Option) und einem stabilen Stuhl mit hoher Rückenlehne (Hängematte und Sitzkissen sind also raus…). Achte darauf, dass du die Füße bequem auf den Boden stellen kannst. Es müssten vier rechte Winkel entstehen: an den Füßen, in den Kniekehlen, zwischen Oberschenkel und unterem Rücken und in den Ellenbogen. Du solltest deine Unterarme bequem auf dem Tisch ablegen und die Schulter entspannt hängen lassen können. Um Nackenschmerzen zu vermeiden, sollte dein Screen etwas erhöht sein – damit dein Kopf relativ gerade bleiben kann und du nur leicht von oben auf den Bildschirm schaust. Dafür kannst du einen Monitor Riser verwenden oder einfach eine Kiste oder eine Box, die du schon zuhause hast. Angenehm kann auch eine ergonomische Tastatur sowie Gelablagen für die Handgelenke sein. Außerdem rate ich dir, auf ausreichend Licht zu achten – und zwar am allerbesten natürliches – dann musst du auch nicht so nah an deinen Screen gehen, um was zu erkennen. Darüber werden sich auch deine Augen freuen. Last, but not least: Benutze Kopfhörer beim Telefonieren, dann können sich Nacken, Schulterbereich, Arme und Hände ein bisschen entspannen, sagt Egbogah.