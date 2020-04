Am Anfang der Selbst-Isolation dachte ich noch, dass es meinem Körper bestimmt ganz gut tut, mal etwas langsamer zu machen – länger zu schlafen, weniger Stress zu haben und so weiter. Aber mittlerweile wache ich jeden Morgen auf und fühle ich total groggy und verspannt. Vielleicht liegt es daran, dass ich aktuell zu viel schlafe ? Wahrscheinlicher ist aber, dass meine schlechte Haltung der Grund für meine Beschwerden ist. Schließlich hänge ich den ganzen Tag mit gekrümmtem Rücken über dem Laptop. Anscheinend geht es aber nicht all meinen Kolleg*innen so – R29-Visual-Editor Yazmin Butcher wirkte zum Beispiel beim letzten Zoom-Call deutlich entspannter als ich. Aber was ist ihr Geheimnis?