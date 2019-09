Für einige Leute, wie beispielsweise meine Freundin, mag das funktionieren, aber es ist nicht immer so einfach. Dr. Jason C. Ong ist Neurologe an der Northwestern University Feinberg School of Medicine in Chicago. Er erklärt, dass es zwar keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass Atemübungen bei Schlaflosigkeit funktionieren, aber insbesondere tiefe Atemzüge dabei helfen können, sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. „Wenn wir tief einatmen, wird das Zwerchfell stimuliert. Dieses sendet dann ein Signal an den Parasympathikus, dass er den Flucht- oder Kampfmodus, der noch ein Überbleibsel aus der Steinzeit ist und bei Stress aktiv wird, abzuschalten soll.“ Der Parasympathikus ist auch für die Körperfunktionen verantwortlich, die zum Tragen kommen, wenn wir zur Ruhe kommen, zum Beispiel dass der Herzschlag sich verlangsamt oder die Muskeln sich entspannen. „Schlaflosigkeit, besonders wenn sie chronisch ist, wird häufig mit einer Überreaktion des Nervensystems auf Stress in Verbindung gebracht. Der Flucht- oder Kampfmodus ist dann konstant aktiviert.“ Tiefes Einatmen und die damit verbundene Zwerchfellstimulation kann deshalb helfen, diesen Modus zu beenden, und das Einschlafen in die Wege zu leiten, sagt Dr. Ong.